مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بثنائية نظيفة 

نجح توتنهام هوتسبير بتخطي ضيفه مانشستر سيتي 2-0 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت.



وسجل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هدفاً مبكراً عن طريق النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 5 بعد تمريرة رائعة من تانغي ندومبيلي.



وتابع سون تألقه أمام سيتي فقد سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات له ضد فريق بيب في جميع المسابقات، كما أن فعالية سون ممتازة جداً فقد سجل 9 أهداف من أول 12 تسديدة له بين الخشبات في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.



وفي الشوط الثاني زاد الأرجنتيني البديل جيوفاني لو سيلسو من غلة توتنهام حين وقع على الثاني 65، بعد ثوانٍ فقط من دخوله مكان ندومبيلي، مستغلاً تمريرة هاري كاين الدقيقة.



وتصدر توتنهام الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 12 في المركز العاشر.



وأهدر أستون فيلا فرصة للالتحاق بالصدارة بسقوطه أمام ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس.



وافتتح داني ويلبيك التسجيل للضيوف (12) قبل أن يعادل ايزري كونسا لفيلا (47)، الا ان كلمة الحسم كانت لسولي مارتش (56).



وكان فيلا حقق فوزاً رائعاً بثلاثية نظيفة في عقر دار أرسنال قبل النافذة الدولية.



المصدر: وكالات