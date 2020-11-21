بايرن ميونخ يتعثر في ملعبه أمام بريمن 

تعثر بايرن ميونخ لأول مرة بملعبه هذا الموسم، بتعادله مع ضيفه فيردر بريمن، بنتيجة (1-1)، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.



سجل هدف بريمن ماكسيميليان إيجيستين في الدقيقة (45+1)، فيما أحرز كينجسلي كومان هدف التعادل للعملاق البافاري في الدقيقة (62).



رغم ذلك، حافظ بايرن على الصدارة مؤقتًا بوصوله للنقطة 19، فيما رفع بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.



أولى فرص البايرن جاءت من ركلة ركنية بعد مرور 5 دقائق، حين ارتقي مولر لعرضية موجهًا الكرة بضربة رأسية حادت عن المرمى.



وكاد بريمن أن يباغت بايرن بهدف أول عن طريق سارجينت، لكن نوير تصدى لتسديدته ببراعة، قبل أن ترتد إلى أوجوستينسون الذي سددها في أقصى الزاوية اليمنى، ليعود الحارس الألماني لإبعادها بطريقة رائعة.



واضطر هانز فليك مدرب بايرن لإجراء تغيير مبكر في الدقيقة (19)، بإقحام جوريتسكا بدلًا من لوكاس هيرنانديز عقب تعرضه للإصابة.



وانطلق راشيكا بسرعته على الجانب الأيسر من منطقة جزاء بايرن قبل أن يرسل عرضية متقنة إلى بيتينكورت، الذي قابلها بتسديدة على الطائر، لكنها ذهبت إلى الشباك من الخارج.



ورغم السيطرة البافارية، إلا أن أصحاب الأرض لم يهددوا مرمى بريمن بأي فرصة حقيقية طوال الشوط الأول.



في المقابل، شهدت اللحظات الأخيرة هجمة سريعة للضيوف وصلت إلى سارجينت الذي مرر الكرة إلى إيجيستين ليقابلها الأخير بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بريمن (1-0).



ومع بداية الشوط الثاني، انطلق راشيكا بالكرة في مساحة شاغرة بعد تلقيه تمريرة بينية، لكنه تباطأ في التسديد، لينجح بواتينج في التدخل باللحظة الأخيرة مفسدًا فرصة تعزيز التقدم على الضيوف.



وشهدت الدقيقة (52) أول فرصة خطيرة للبايرن من تسديدة صاروخية أطلقها دوجلاس كوستا، لكن العارضة حرمته من معادلة النتيجة.



وأتبع بايرن هذه الفرصة بتسديدة لكومان من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس بافلينكا تصدى لها بقدمه، ثم حاول ليفاندوفسكي تجربة حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.



وأدرك بايرن مراده مع انتصاف الشوط الثاني بعدما قابل كومان عرضية متقنة من جوريتسكا بتوجيه الكرة برأسه إلى أقصى الزاوية اليسرى، معادلًا النتيجة للفريق البافاري.



وقرر فليك تكثيف هجومه بعد التعادل مباشرة بإقحام الثلاثي ساني، جنابري وتشوبو موتينج على حساب موسيالا، كومان وكوستا.



وأهدر تشوبو موتينج فرصة محققة بعدما مرر له ساني الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه أطاح بها أعلى المرمى بغرابة.



وتلقى سارجينت تمريرة بينية حريرة من منتصف الملعب، لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه، حولها نوير إلى ركنية.



ومضت الدقائق المتبقية دون جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل (1-1).



المصدر: موقع كورة