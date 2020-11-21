ريال مدريد يقع في فخ التعادل مع فياريال 

وقع ريال مدريد حامل اللقب في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع مستضيفه ريال مدريد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.



فعلى ملعب لاسيراميكا، نجح ماريانو دياز بالتوقيع على هدفه الرأسي مبكراً في الدقيقة الثانية، بعد كرة مرفوعة بإتقان من داني كارفاخال؛ احتاج الحكم أليخاندرو هيرنانديز للتأكد من صحة الهدف من خلال سماع حكام الفار.



لكن فياريال عادل من ركلة جزاء 76 سددها بنجاح جيرارد مورينو، بعد عرقلة من الحارس البلجيكي لريال مدريد تيبو كورتوا للبديل النيجيري في صفوف الغواصات الصفراء صامويل تشوكويزي.



وصار رصيد فياريال 19 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الفريق الملكي إلى 17 نقطة في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى واصل ليفانتي مسلسل إهدار النقاط، وتعادل مع إلتشي (1/1) اليوم السبت، ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.



وتعادل ليفانتي بذلك للمباراة الرابعة على التوالي في الليجا، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، مرتقيا للمركز السابع عشر.



كما رفع إلتشي رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز إلى المركز السابع.



وافتتح جونزالو ميليرو التسجيل لليفانتي، في الدقيقة 12، ثم أدرك تيتي مورينتي التعادل لإلتشي، في الدقيقة 64.



المصدر: وكالات