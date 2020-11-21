شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «بوندزليجا» بتعادل إيجابي مع بريمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي أمام منافسه فيردر بريمن، بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب «أليانز أرينا» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا».

سجل هدف بريمن ماكسيميليان إيجيستين في الوقت البدل ضائع من الشوط الأول، فيما أحرز كينجسلي كومان هدف التعادل للعملاق البافاري في الدقيقة 61، ليحافظ حامل لقب البوندزليجا على الصدراة برصيد 19 نقطة، بينما رفع بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.