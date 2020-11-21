شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف وليد سليمان من نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبوقير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأضاف أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته، موضحًا أن حالة وليد مستقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد، الذي سيقام استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ 8 بمسابقة كأس مصر، وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- عربي بدر- محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان- أحمد الشيخ- حمدي فتحي- جيرالدو- أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبدالرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي قفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏