تعرض مانشستر يونايتد لهجوم الكتروني معقد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الأول أنه تعرض لهجوم الكتروني معقد على أنظمته. وقال النادي في بيان «اتخذنا إجراء سريعا لاحتواء الهجوم، ونعمل حاليا مع مستشارين خبراء للتحقيق في الحادث وتقليل التعطيل الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديه». وقال أيضا «إن الدفاعات الالكترونية اكتشفت العملية المعقدة التي نفذها مجرمو إنترنت منظمين، وأغلقت الأنظمة المتضررة لاحتواء الضرر وحماية البيانات». وقال أيضا «إن الدفاعات الالكترونية اكتشفت العملية المعقدة التي نفذها مجرمو إنترنت منظمين، وأغلقت الأنظمة المتضررة لاحتواء الضرر وحماية البيانات». وأضاف أنه ليس على علم في الوقت الحالي بحدوث اختراق للبيانات الشخصية المرتبطة بالجماهير والعملاء. وقال البيان «جميع الأنظمة الأساسية اللازمة للمباريات التي ستقام في أولد ترافورد آمنة وتعمل».

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