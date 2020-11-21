شكرا لقرائتكم عمومية المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي للعام المالي 2020/2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري البورسعيدي نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2019 وحتى الثلاثين من يونيو 2020 ، وذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي : إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية : 9990 عضوًا. عدد من لهم حق التصويت : 5212 عضوًا. النصاب القانوني : 1000 عضوا. إجمالي الحضور : 3121 عضوًا. عدد الأصوات الصحيحة : 3106 صوتًا بنسبة 91.09٪. عدد الأصوات الباطلة : 15 صوتًا. عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية العمومية : 2829 عضوًا ، بنسبة 8.91 ٪. عدد الأعضاء الرافضين للميزانية العمومية : 277 عضوًا. كما تم تفويض مجلس إدارة النادي في اختصاصات الجمعية العمومية وذلك لعدم حضور ثُلث الأعضاء الحضور (1030 عضوًا) للاجتماع.

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