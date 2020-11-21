شكرا لقرائتكم عمرو محب يحتفل مع موسيماني وعبد الحفيظ بالمباراة رقم 72 مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالمباراة رقم 72 له مع المارد الأحمر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة اليوم في كأس مصر.

وكتب عمرو محب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رقم 72 هو الرقم الأغلى لكل أهلاوي وهو رمز للانتماء والتضحية للكيان. و اليوم احتفل بمناسبة خاصة جدا بالنسبة لي.. لقاء اليوم أمام أبوقير للأسمدة هي المباراة رقم 72 لي كمترجم للفريق الأول بالنادي الأهلي مع 3 مديرين فنيين من جنسيات مختلفة. سعدت بمشاركة احتفالي اليوم كل من المدير الفني بيتسو موسيماني ومدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري وكذلك لاعبي الفريق".

وصعد فريق الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.



عمرو محب مع موسيماني نتائج المباريات ال 72 التي خضتها مع الفريق كالتالي : عدد المباريات : 72

مرات الفوز: 52

مرات التعادل: 14

مرات الهزيمة: 6



عمرو محب مع بيتسو موسيماني: عدد المباريات: 7

مرات الفوز: 6

مرات التعادل: 1

مرات الهزيمة: 0



عمرو محب مع رينيه فايلر عدد المباريات: 44

مرات الفوز: 34

مرات التعادل: 7

مرات الهزيمة: 3



عمرو محب عبر فيس بوك مع باتريس كارتيرون عدد المباريات: 21

مرات الفوز: 12

مرات التعادل: 6

مرات الهزيمة: 3