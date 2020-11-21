شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونادى مصر فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونادى مصر، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقان حاليًا، على ستاد السويس الجديد، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون: "محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل نادى مصر المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"وليد توفيق في حراسة المرمى، إسلام عبد الغنى وإسلام رمضان وشريف أشرف وعلى جمال لالا فى خط الدفاع، كريم بدير وحسنى زكى وإسلام الفار وأحمد عادل فى خط الوسط، عمر حبشى ورضا الويشى فى خط الهجوم".

وشهدت أول ربع ساعة هجوم من جانب الزمالك، ونجح كاسونجو فى إحراز هدفا للفريق الأبيض من تمريرة رائعة من إمام عاشور إلا أن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم الكونغولى ليحتكم الحكم محمود عاشور إلى تقنية الفيديو وقام بتأييد إلغاء الهدف ليستمر التعادل السلبى بين الفريقان وسط محاولات بيضاء لتسجيل هدف التقدم.

واستمرت محاولات الزمالك وفى الدقيقة 26، أشار الحكم محمود عاشور بوجود ركلة جزاء للزمالك أمام نادى مصر إلا إنه تراجع فى قراره بسبب وجود حالة تسلل أيضا على كاسونجو ليستمر التعادل السلبى وسط محاولة وحيدة لنادى مصر عن طريق تسديدة لأحمد عادل لاعب الفريق المنضم إليه حديثا، وفى الدقيقة 31، أشهر الحكم محمود عاشور، إنذار أصفر لمحمود علاء، مدافع الزمالك، بسبب تدخله مع رضا الويشى.

وواصل كاسونجو محاولاته بعد تعليمات من جهاز الزمالك بتفادى التسلل الذى وقع به أكثر من مرة، ولكن جاءت محاولاته هذه المرة من عرضية من شيكابالا ارتقى لها المهاجم الكونغولى برأسية غير متقنة مرت دون خطورة على الحارس وليد توفيق وسط محاولات بيضاء بعد ذلك عن طريق التسديد حيث سدد شيكابالا ثم سدد مصطفى محمد كرة أخرى جاءت أعلى من مرمى نادى مصر وواصل الزمالك محاولاته فى الوقت بدل الضائع لكن دون جدوى.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.