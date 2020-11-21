شكرا لقرائتكم حازم إمام: "موسيماني مش مطمئن على بدلاء الأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، أن النادي الأهلي لديه مشكلة مع البدلاء في مباراة ابو قير للأسمدة قائلا: "البدلاء مستواهم متواضع ومفيش حد يطمن موسيماني".

وأضاف حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس2، عقب لقاء الأهلي وابوقير للأسمدة: "معتقدش موسيماني سعيد بأداء لاعبي الأهلي، حتى ولو كانوا بدلاء، طبيعي أن يكون لديه بدلاء جاهزون لتعويض أى غياب يطرأ على صفوف الفريق".

وتابع نجم الزمالك: "أفشة هو الوحيد الذى غير أداء الأ÷لي في الشوط الثاني، يبقى وليد سليمان الورقة الرابحة للأهلي، أتمنى أن يكون وليد أساسيا لكنه وجهة نظر موسيماني في استخدامه على الدكة تحترم".

صعد فريق الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.