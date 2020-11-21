شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يدعم الاتحاد قبل مواجهة الأهلى في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى تدريبات الفريق الكروى اليوم دعماً لهم قبل مباراتهم المرتقبة أمام النادى الأهلى يوم الثلاثاء 1-12-2020 باستاد السويس فى تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن مباريات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر .

وطالب مصيلحى اللاعبين بضرورة تقديم مباراة تليق باسم الاتحاد السكندرى، مؤكدا أن جماهير سيد البلد تحلم بتحقيق بطولة كأس مصر التى غابت منذ عام 76.

وأشار رئيس الاتحاد نعلم أن الأهلى فريق كبير ويمتلك قوة ضربة كبيرة ولكن مباريات الكأس لا تعرف المستحيل، موضحا للاعبين أنه يتمنى أن يكون طموح لاعبى الاتحاد واصرارهم على المكسب نفس طموح الجهاز الفنى بقيادة التوأم.

وضرب فريق الأهلى موعداً مع الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى لكأس مصر بعدما فاز على أبوقير للأسمدة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.

سجل ثنائية الأهلى وليد سليمان، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير للأسمدة، وبذلك يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي. _رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجى، ويجلس على دكة البدلاء، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هانى السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفى الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.