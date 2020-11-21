شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب مواجهة نادى مصر ويعاين الملعب قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك إلى ستاد السويس، استعدادا لخوض مواجهة نادى مصر، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، وحرص لاعبو الزمالك على معاينة الملعب فور الوصول مباشرة.



الزمالك يعاين ملعب مواجهة نادى مصر

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك عقب لقاء نادى مصر، مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.