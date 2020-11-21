شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. التعادل السلبى "قائم" بين الزمالك ونادى مصر.. وإلغاء ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول 30 دقيقة من لقاء الزمالك ونادى مصر، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقان حاليًا، على ستاد السويس الجديد، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون:"محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل نادى مصر المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"وليد توفيق في حراسة المرمى، إسلام عبد الغنى وإسلام رمضان وشريف أشرف وعلى جمال لالا فى خط الدفاع، كريم بدير وحسنى زكى وإسلام الفار وأحمد عادل فى خط الوسط، عمر حبشى ورضا الويشى فى خط الهجوم".

وشهدت أول ربع ساعة هجوم من جانب الزمالك، ونجح كاسونجو فى إحراز هدفا للفريق الأبيض من تمريرة رائعة من إمام عاشور إلا أن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم الكونغولى ليحتكم الحكم محمود عاشور إلى تقنية الفيديو وقام بتأييد إلغاء الهدف ليستمر التعادل السلبى بين الفريقان وسط محاولات بيضاء لتسجيل هدف التقدم.

واستمرت محاولات الزمالك وفى الدقيقة 26، أشار الحكم محمود عاشور بوجود ركلة جزاء للزمالك أمام نادى مصر إلا إنه تراجع فى قراره بسبب وجود حالة تسلل أيضا على كاسونجو ليستمر التعادل السلبى وسط محاولة وحيدة لنادى مصر عن طريق تسديدة لأحمد عادل لاعب الفريق المنضم إليه حديثا.

مشوار الزمالك فى كأس مصر قبل لقاء نادى مصر

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.