وليد توفيق يحرس مرمى نادى مصر أمام الزمالك.. والفار والويشى فى الهجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لنادى مصر بقيادة أسامة نبيه، التشكيل الأساسى لمواجهة الزمالك، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية. وجاء تشكيل نادى مصر كالتالى: وجاء تشكيل نادى مصر كالتالى: وليد توفيق في حراسة المرمى. إسلام عبد الغنى وإسلام رمضان وشريف أشرف وعلى جمال لالا فى خط الدفاع. كريم بدير وحسنى زكى وإسلام الفار وأحمد عادل فى خط الوسط. عمر حبشى ورضا الويشى فى خط الهجوم. واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

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