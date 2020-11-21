شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان الـVAR" ينقذ حكم مواجهة الأهلى وابو قير للأسمدة " فيديو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X ابو قير للأسمدة الدور ربع نهائي كاس مصر

النتيجة – فوز الاهلى 2/1

الملعب- ستاد برج العرب

الحكم – محمد سلامه

المساعد الأول – محمد عزازى

المساعد الثاني – أحمد شاهين

الحكم الرابع – مجدي خاطر

ثنائي الـ " VAR" –وائل فرحان – محمد الجلاوى

فرمان من الـ"VAR" بركلة جزاء وبطاقة صفراء

رغم ان اللقاء سهل جدا تحكيميا الا انه كابينة الـ"VAR" كانت على موعد للتدخل لإصدار فرمان بركلة جزاء صحيحة للأهلي وانذار لمدافع أبو للأسمدة إبراهيم

ريعو في الدقيقة 22 من عمر اللقاء طبقا للقانون ، فيما عدا لم يكن ما يستحق ظهور تدخل الـ" VAR" لكن يحسب لهم التركيز حيث ان المخالفة ولمسة اليد

كانت سريعة برافو ثنائى الـ"VAR" لكن يؤخذ على الحكم انه استغرق وقت طويل للمراجعة المخالفة ودار حوار طويل بينه وبين وائل فرحان استمر لأكثر من

3 دقائق تقريبا واستغرق من لحظة استدعاء الـ"VAR" للحكم وحتى تنفيذ ركلة الجزاء وطرد اللاعب 6 دقائق تقريبا وهذا وقت طويل جد واحتسب الحكم 3

دقائق فقط في نهاية الشوط الأول .

للياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهرالحكم بلياقة بدنية طبية خلال فعاليات اللقاء وتحرك بشكل جيد اغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية.

الشخصية

حاول الحكم السيطرة على اللقاء في الظهور الأول له في لقاءات الأهلي لكنه سمح للاعبين بالحوار والحديث معه كثيرا وتكرار هذا المشهد أكثر من مرة خلال

فعاليات اللقاء وأحيانا كان يصل الى حد الاعتراض على القرارات ولذلك لابد ان يكون الحكم حاسما أكثر من هذا خاصه انه من الحكام التي يمكن الاعتماد

عليهم في المباريات الأكثر حساسية في الفترة المقبلة.

تطبيق القانون (36 مخالفة – ركلة جزاء- 6 دقائق لمراجعة الشاشة )

الحكم كان على موعد للتدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة في تقدير مناسب أبرزها في الدقيقة 22عندما استدعت كابينة الـ" VAR" الحكم لشاشة المراجعة

في ركلة جزاء الأهلي التي لم يراها الحكم والتي أدت الى اشهار البطاقة الصفراء الثاني لمدافع ابوقير ، كما سمح الحكم بالتنافس العادل والالتحام المشروع طبقا

للقانون ولم يتدخل في بعض من المخالفات الوهمية لكن يؤخذ على الحكم انه استغرق وقت طويل للمراجعة المخالفة ودار حوار طويل بينه وبين وائل فرحان

استمر لأكثر من 3 دقائق تقريبا واستغرق من لحظة استدعاء الـ"VAR" للحكم وحتى تنفيذ ركلة الجزاء وطرد اللاعب 6 دقائق تقريبا وهذا وقت طويل جد

واحتسب الحكم 3 دقائق فقط في نهاية الشوط الأول .

العقوبات الانضباطية ( طرد مستحق – إنذارين )

اشهر الحكم البطاقة الصفراء في 3 مناسبات للتهور لثنائي الأهلي وليد سليمان واحمد كوكا للتهور كما اشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع ابوقير إبراهيم ريعو في الدقيقة 23 لسابق انذاره بعد الرجوع الى الـ" شاشة المراجعة " الـVAR" .

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خاصه المساعد الثاني في هدف ابوقير للأسمدة كما أشاروا على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم المخالفات القريبة منهما بينهما طبقا للقانون .

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم افي أدارة اللقاء طبقا للقانون ،الطاقم تعاون بشكل جيد في أدارة المباراة .

إحصائيات المباراة: 36خطأ - 10ركلات ركنية –3حالات تسلل –– إنذارين - 2هدفين – 3 طرد – إنذارين -

الدرجات: الحكم 8.3. المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.0 – ثنائى الفيديو – 8.0







ركلة جزاء الاهلى وطرد ريعو وحوار الحكم مع الـ" VAR"







