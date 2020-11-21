شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة أوناجم بعد تغييره فى إحماء مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك إن إصابة محمد أوناجم، جناح الفريق، عبارة عن شد فى العضلة الأمامية بعد استبداله عقب إصابته فى عمليات الإحماء أمام نادى مصر، حيث دفع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، بمصطفى محمد فى التشكيل الأساسى بدلا منه، مرت أول ربع ساعة من لقاء الزمالك ونادى مصر، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقان حاليًا، على ستاد السويس الجديد، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

ودخل الزمالك اللقاء بعد إصابة أوناجم فى الإحماء بتشكيل مكون:"محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل نادى مصر المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"وليد توفيق في حراسة المرمى، إسلام عبد الغنى وإسلام رمضان وشريف أشرف وعلى جمال لالا فى خط الدفاع، كريم بدير وحسنى زكى وإسلام الفار وأحمد عادل فى خط الوسط، عمر حبشى ورضا الويشى فى خط الهجوم".

وشهدت أول ربع ساعة هجوم من جانب الزمالك، ونجح كاسونجو فى إحراز هدفا للفريق الأبيض من تمريرة رائعة من إمام عاشور إلا أن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم الكونغولى ليحتكم الحكم محمود عاشور إلى تقنية الفيديو وقام بتأييد إلغاء الهدف ليستمر التعادل السلبى بين الفريقان وسط محاولات بيضاء لتسجيل هدف التقدم.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.