شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل سيد عبد الحفيظ بعد لجوء حكم الأهلى وأبو قير إلى الـ"var" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى محمد سلامة حكم مباراة فريقه وأبو قير للأسمدة باحتساب ركلة جزاء للمارد الأحمر خلال تفحص الحكم لتقنية الـ"var" للتأكد من اللعبة حيث أكد عبد الحفيظ أن الكرة لمست يد مدافع أبو قير للأسمدة الأمر الذى انتهى باحتساب ركلة جزاء سجل منها وليد سليمان الهدف الأول.

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صعد فريق الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.