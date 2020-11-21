شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد الإعلان عن قائمة نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى على موعد اعلان قائمة المارد الأحمر التى ستعسكر غداً الأحد استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدى نادى الزمالك فى نهائى القرن.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء العالم فى تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى لمتابعة ديربى القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلى فى المواجهة المقررة بنهائى دورى أبطال أفريقيا والتى ارتفعت حالة الشغف بسببها فى الشارع المصرى والعربى نتيجة مواجهة ندية مواجهات القطبين تاريخياً.

لمعرفة موعد الإعلان عن قائمة نهائى القرن من هنا

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول اللاعبين المستبعدين وعلى رأسهم عمرو السولية ومحمد هاني، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا، وعلى معلول، للخضوع إلى مسحة كورونا مع الفريق قبل الدخول فى معسكر مغلق.

وقرر النادى الأهلى خضوع لاعبيه لمسحة كورونا مساء السبت بمقر الجزيرة عقب عودة الفريق من الإسكندرية مباشرة على أن يتواجد الخماسى بمقر الجزيرة أيضاً وفى صباح اليوم التالى الأحد ووفقاً لنتائج العينات التى سيتم أخذها سيعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الجديدة لموعد المباراة على أن يستبعد اللاعبين الذين تثبت اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وحقق الأهلى الفوز فى 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 1، وذلك فى 12 مواجهة، سجل خلالها 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.