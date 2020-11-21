شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون الغياب عن نهائى القرن للمغربى أوناجم الثالث فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استبعد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المغربى محمد أوناجم من حسابات الفريق عقب إصابة اللاعب فى عمليات الإحماء الخاصة بالمباراة التى ستجمعه ونادى مصر فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

وتأتى إصابة اللاعب لتهدد باستبعاده من قائمة الزمالك فى نهائى أبطال أفريقيا قبل أيام قليلة من مباراة نهائى القرن ليواصل اللاعب سلسلة سوء الحظ للمرة الثالثة قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وقام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بإجراء تغيير فى التشكيل الاساسى بالدفع بمصطفى محمد بدلا من أوناجم بعد مغادرة الأخير للأحماء أمام نادى مصر، فى المباراة التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك بعد استبعاد أوناجم كالتالى: محمد عواد، طارق حامد، أحمد زيزو، أسامة فيصل، محمد عبد السلام، سيف جعفر، كريم بامبو، محمد حسام بيسو، حاتم سكر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.