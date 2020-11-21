شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو العلا: "مدينتي" تمنح الناشئين فرصة مجانية لتعلم الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو أبو العلا، بطل مصر الأسبق في الجولف، ووالد عيسى أبو العلا سفير النسخة الأولى من بطولة "مدينتي" المفتوحة للجولف، أن هناك فرصة مجانية للناشئين لتعلم رياضة الجولف من خلال نادي جولف مدينتي.

وأضاف أن نادي جولف مدينتي تحفة فنية رائعة ويقدم خدمات على أعلى مستوى، كما وضح التنظيم الرائع للبطولة التي تميزت بالمنافسة القوية بين من شاركوا فيها.

ويرى أبو العلا أن ملعب جولف مدينتي سيكون فرصة رائعة مستقبلا لزيادة ممارسي اللعبة في ظل قربه من العاصمة الإدارية الجديدة، ويشجع على السياحة الرياضية، بحكم اهتمام الأجانب بممارسة اللعبة.

ويتنافس أكثر 90 لاعبًا من حوالي 10 جنسيات، على مدار يومين في بطولة "مدينتي المفتوحة للجولف" على ملاعب "مدينتي" التي تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارته شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .

ونجح عبد المنعم الشافعي وجون جيونج وثريا سكريلو في حصد المراكز الأولى في منافسات البطولة.