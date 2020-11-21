شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وليد سليمان بشد فى الضامة أمام أبوقير ويخضع لفحوصات غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
أضاف أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته، موضحًا أن حالة وليد مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد.
يذكر أن الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.
وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.
خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.
خط الهجوم: أليو بادجي.
وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.
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