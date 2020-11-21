شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وليد سليمان بشد فى الضامة أمام أبوقير ويخضع لفحوصات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

أضاف أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته، موضحًا أن حالة وليد مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد.

يذكر أن الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏