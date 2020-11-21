شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتراض موسيمانى على هدف أبو قير فى الاهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت حالة من الغضب الشديد المدير الفنى للأهلى بيتسو موسيمانى، عقب إحراز كيرفا لا لاعب أبو قير هدفه فى الاهلى ليتقلص الفارق إلى هدف واحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى ربع نهائى كأس مصر، وطالب الحكم الرابع والمساعدين باللجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف حيث يراه المدرب الجنوب افريقى غير صحيح وجاء من تسلل، ولكن الحكم قرر احتسابه لينتهى اللقاء بفوز الأهلى 1/2.



موسيمانى

وصعد فريق الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر..سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.

بدأ الأهلي المبارا بنشاط ملحوظ وحاول زيارة شباك فريق أبو قير لكن الأخير أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي وأبرزها الشيخ وجيرالدو وبادجي إلى أن سجل وليد سليمان هدف الأهلي الاول في الدقيقة 15 بعدما سدد كرة أرتدت له بيسراه في شباك أبوقير ، وأشهر محمد سلامة حكم اللقاء بطاقة صفراء لإبراهيم ريعو لاعب أبو قير في الدقيقة 19 بعدما أعاق الكرة بيده ومنع هجمة لأحمد الشيخ.

كاد جيرالدو يسجل هدف ثاني في الدقيقة 20 بعدما سدد كرة قوية تألق محمود الملك وأنقذها من مرمى أبوقير، وتوقف اللعب بعد فرصة جيرالدو بعدما لمست الكرة يد إبراهيم ريعو مدافع أبوقير في منطقة جزاء فريقه ولجأ محمد سلامة لتقنية الفيديو بعدها إحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي مع طرد إبراهيم ريعو بعدما لمست الكرة "يده" في منطقة جزاء فريقه وسجل وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25.

واصل الأهلي سيطرته على اللقاء بشكل تام مع فرص ضائعة من بادجي وجيرالدو ووليد سليمان ووسط الهجمات المتواصلة للأهلي سجل أبوقير هدفه الأول عن طريق كيرفا لا في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة عرضية من هاني السيد أودعها في شباك الشناوي وسط مراقبة دفاع الاهلي ، وأستمرت السيطرة للأهلي رغم كفاح أبوقير إلى أن انتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بحماس لتعويض التراجع في المستوى الذي أنهى به الشوط الأول ، ونال أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي الصاعد بطاقة صفراء للخشونة ، قبل أن يتراجع أداء الأهلي بشكل واضح بشكل يسمح لأبوقير بالتجرأ على مرمى الشناوي.

وأشهر محمد صلامة بطاقة صفراء لوليد سليمان بسبب الخشونة في الدقيقة 53، وحاول الأهلي العودة للمباراة ودفع موسيماني بمحمد مجدي قفشىة بدلاً من أحمد نبيل كوكا.

وأهدر بادجي فرصة مُحققة للتسجيل بعدما تسلّم كرة جيدة من قفشة لكن بادجي أساء التصرف في الكرة وسددها في جسد حارس أبوقير،وعاد قفشة ورواغ دفاع أبوقير وسدد كرة قوية لكن الحارس تصدى لها .

من جديد يُهدر بادجي فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من رامي ربيعة لكنه سددها بعيداً عن الشباك،

وخرج أحمد الشيخ وشارك حسين الشحات ، كما شارك ديانج بدلاً من وليد سليمان 70 ، وتسببت التغييرات في نشاط ملحوظ للأهلي لكن دون جدوى.

وخرج بادجي في الدقيقة82 وشارك مروان محسن بدلاً منه ،وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الاهلي وصعود لنصف هنائي الكأس.