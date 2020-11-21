شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يختتم المرحلة الأولى من تجهيز بهلاء العمانى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يختتم اليوم الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى تحت القيادة الفنية المصرية لعبد الناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى المرحلة الأولى من برنامج الإعداد التى وضعها لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

يخوض الفريق مواجهة ودية غداً أمام فريق نجوم مسقط للوقوف على مدى استجابة اللاعبين للفكر التدريبى والخطط الجديدة التى تدربوا عليها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وأيضا لمعرفة مدى الإنسجام بين العناصر القديمة والصفقات الجديدة التى تم ضمها مؤخراً لصفوف الفريق.

وأبدى عبدالناصر محمد المدير الفنى للفريق ارتياحة الشديد بعد التدعيمات التى أبرمها مسؤولو النادى فى الميركاتو الصيفى الحالى وتعويض رحيل العديد من العناصر التى رحلت عقب انتهاء بطولة الدورى ، مؤكدا أنه يعمل جاهداً على تحفيظ اللاعبين بعد الجمل التكتيكية التى سيقوم بتنفيذها فى المباريات الرسمية خصوصا مع ضم العناصر التى تستطيع تنفيذ فكره التدريبى خلال المرحلة القادمة.

واستقر المدير الفنى على رفع الحمل البدنى والفنى للاعبين وتكثيف المباريات الودية فى الفترة القادمة للوصول إلى أفضل تشكيل مناسب للفريق يخوض به فاعليات دورى عمان فى الموسم الجديد.

وكان بهلاء قد تعاقد مع الثنائى الهجومى مشعل المجيزى وعبدالرحمن العمرى ولاعب الوسط الغانى ميشيل بلو ، وهناك صفقات جديدة سيتم التعاقد معها خلال الأيام القادمة.