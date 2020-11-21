الامارات | الظفرة يستعيد «ذاكرة الانتصارات» على حساب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستعيد «ذاكرة الانتصارات» على حساب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الظفرة ذاكرة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه خورفكان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة سجل فيها اللاعب البرازيلي دينلسون إحدى أهداف اللقاء من ركلة جزاء نفذها على طريقة لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق، أنتونين بانينكا، ليؤمن تقدم فريقه بالهدف الثاني في الوقت الذي كان فيه «النسور» قريبين من إدراك التعادل.

وعاد الظفرة ليحقق النقاط الثلاث بعد غياب جولتين تلقى فيها خسارتين ثقيلتين أمام الشارقة 0-5 والعين 1-4 على التوالي، لكنه أوقف نزيف النقاط بالفوز المهم الذي حققه أمس ليضع الفريق النقطة العاشرة في رصيده في حين تجمدت نقاط خورفكان عن نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

واستطاع المحترف الهولندي مايكل راشوفيل أن يخترق الجدار الدفاعي الصلب لفريق خورفكان ويسجل هدف التقدم للظفرة في الدقيقة 59، وعاد اللاعب وحصل على ركلة جزاء سجل منها زميله البرازيلي دينيلسون الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة.

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