الامارات | الوحدة يهزم عجمان ويهدد صدارة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم عجمان ويهدد صدارة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوحدة فوزه الثالث على التوالي، بعد تغلبه على ضيفه عجمان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدفين جاء عن طريق، يحي الغساني «22»، والبرازيلي، جيانلوكا مونيز،«25»، واختتم محمد المنهالي الأهداف «80».

وقفز الوحدة مركزين على سلم الترتيب العام لجدول دوري الخليج العربي، ليصعد للمركز الثاني خلف الشارقة المتصدر برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد النصر، صاحب المركز الثالث، فيما بقي رصيد عجمان عند نقطتان، متراجعا للمركز الـ12، ليزداد موقف الفريق تحت قيادة المدرب أيمن الرمادي صعوبة.

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