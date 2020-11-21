شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال × ريال مدريد.. عقدة «لا سيراميكا» مستمرة مع الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد تراجع نتائجه في الدوري، وأهدر نقطته الخامسة في آخر جولتين بعد التعادل بنتيجة 1-1 خارج قواعده ضد فياريال في مباراة ضمن الجولة ال 10 من الدوري الإسباني «لاليجا».

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز سوى مرتين خلال آخر 5 جولات (خسر 2 وتعادل 1)، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الحالي، ريال سوسيداد، في حين استمر فياريال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في المباراة بواسطة المهاجم ماريانو دياز، الذي لعب بشكل أساسي للمرة الأولى هذا الموسم، مُسجلًا أول أهدافه هذا الموسم والذي جاء بعد أقل من دقيقتين من بداية المباراة.

وسجل دياز 11 هدفًا من أصل 22 تسديدة على المرمى مع ريال مدريد في مختلف البطولات، مع تسجيله متوسط هدف مع كل 90 دقيقة لعب.

كما سجل دياز هدفه السادس فقط خلال مسيرته مع ريال مدريد في لاليجا، مع تسجيله نصف هذا العدد (3) ضد فياريال.

وتعادل فياريال في الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها المهاجم الإسباني جيرارد مورينو، الذي سجل 12 هدفًا منذ استئناف النشاط الكروي في المسابقة منذ يونيو الماضي، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف خلال تلك الفترة.

وأوضحت الإحصائيات أن البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لركلة جزاء واحدة فقط من بين آخر 15 ركلة جزاء تعرض لها مع ريال مدريد في مختلف البطولات (استقبل 13 هدفًا وضاعت ركلة)، مستقبلًا اليوم أول ركلة جزاء يتعرض لها ضد فياريال.

وفشل ريال مدريد في حل عقدة ملعب لا سيراميكا، معقل فياريال، الذي فشل الفريق الملكي المدريدي في تحقيق الفوز عليه في آخر 4 زيارات متعادلًا في جميع تلك المباريات.