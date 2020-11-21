شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالحليم: طارق حامد «ما بيحبش يخسر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ارتياحه لغياب طارق حامد عن التشكيل الأساسي عن مباراة الفريق اليوم أمام نادي مصر، وجلوسه على مقاعد البدلاء.
وقال «عبدالحليم»، في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى ألا يشارك حامد كبديل حتى في مواجهة اليوم، للحفاظ عليه من أي إصابات قبل مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي».
وأضاف: «طارق حامد لاعب راجل ومش بيحب يخسر، حتى ولو في التمرين».
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