شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبداللطيف: شيكابالا أحرف لاعب في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا بأنه أمهر وأحرف من لعب كرة القدم في تاريخ مصر.
وقال «عبداللطيف» في تصريحات تلفزيونية على قناة النادي الرسمية أن شيكابالا موهوب بالفطرة، ويعد الأفضل مهاريًا في تاريخ مصر.
وأكد أن شيكابالا قادر على صنع الفارق مع الأبيض اليوم في مواجهة نادي مصر.
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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