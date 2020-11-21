شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) نادي مصر.. ربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي الزمالك مباراة ضد نادي مصر، على ملعب ستاد السويس الجديد، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، إذ ينتظر نادي طلائع الجيش الفائز منهما في نصف النهائي. تشكيل الزمالك: محمود جنش في حراسة المرمى محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وإمام عاشور في خط الوسط. كاسونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة: د8: كاسونجو يحرز الهدف الأول للزمالك وحكم اللقاء يلغيه بداعي التسلل د26: ركلة جزاء للزمالك من لمسة يد على مدافع نادي مصر والحكم يلغيها بعد ثبوت تسلل كاسونجو قبل لمسة اليد الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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