شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستدعي أسامة فيصل كبديل أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اللاعب الصاعد أسامة فيصل للجلوس على مقاعد البدلاء بدلًا من مصطفي محمد، الذي اضطر المدير الفني لإشراكه في المباراة بدلًا من أوناجم الذي تعرض للإصابة.

وتعرض محمد أوناجم، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للإصابة أثناء الإحماء قبل مواجهة نادي مصر بكأس مصر، ما اضطر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لإبعاده عن اللقاء.

ودخل مصطفى محمد، مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي بدلًا من أوناجم، الذي خرج من قائمة اللقاء وحل بدلًا منه أسامة فيصل على دكة البدلاء.

ويواجه الزمالك نادي مصر في ربع نهائي الكأس على استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء.