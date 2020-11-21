شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة أوناجم.. مصطفى محمد ينضم لتشكيل الزمالك في مواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى مقدم الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ونادي مصر، على قناة النادي عن دخول مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للمباراة بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها محمد أوناجم أثناء الإحماء.

وقال يحيى إن اللاعب تعرض لشد في العضلة الأمامية ففضل الجهازين الفني والطبي إراحته لتفادي تفاقم إصابته، لصبح تشكيل الزمالك مكون من:

محمود جنش في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع

إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وإمام عاشور في خط الوسط.

كاسونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد.