طارق يحيى: مواجهة نادي مصر فرصة لباتشيكو من أجل تجربة خطة وتشكيل مباراة القرن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفريق الأبيض يخوض تحدي جديد وقوي بعد قليل في كأس مصر أمام نادي مصر في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، مشددًا على ضرورة فوز الفريق اليوم.
وتابع «يحيى» في تصريحات تلفزيونية خلال تقديمه الاستوديو التحليلي على قناة النادي أن مواجهة نادي مصر هي الفرصة الأخيرة امام باتشيكو لتجربة خطة وتشكيل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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