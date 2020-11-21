شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير محمد نصر الدين وتشكيل فريق عمل لإخراج «نهائي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مسؤول بالتلفزيون المصري، أن نائلة فاروق، رئيس التلفزيون، أصدرت قرارًا بتغيير المخرج محمد نصرالدين، الذي كان مقررا أن يتولى إخراج مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الزمالك، ومخاطبة النادي للتلفزيون بشكل رسمي للإعلان عن رفضه تولي «نصر الدين» مهام إخراج المباراة.

وأعلن المصدر لـ«المصري اليوم»، أنه تقرر أن يتم تشكيل فريق مخرجين لإخراج المباراة يضم كل من: قطب رجب ووليد فاروق وهشام محمد حسن، كما سيتم تكليف أحد المخرجين الكبار ليكون ضمن الفريق أو يتولى مهام بروديوسر المباراة، على أن يكون معروفا بالحياد.

وأوضح أن محمد نصر كان واحدًا ضمن الفريق وليس المخرج الأوحد، لافتا إلى أن تغييره جاء لاحتواء غضب الجماهير وتنفيذ تكليفات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائلة فاروق رئيس التليفزيون بالالتزام بالحيادية التامة وإعمال مبادرة لا للتعصب لنبذ العنف الجماهيري.