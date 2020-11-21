شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ملعب السويس قبل مواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية استاد السويس فور وصولهم مباشره ، وذلك قبل مواجهة فريق نادي مصر في بطولة كأس مصر وتاتي معاينة ارضية الملعب في ظل عدم خوض الفريق مبارياته عليه منذ فترة طويلة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد السويس الجديد ضمن مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويسعي نادي الزمالك للفوز وحسم تأهله خصوصا وان مواجهة اليوم تأتي كبروفة اخيرة قبل مواجهة الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا