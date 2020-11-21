شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد السويس استعدادًا لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى استاد السويس الجديد، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره إف سي مصر في ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم .
ويواجه الزمالك حال تخطيه فريق إف سي مصر فريق طلائع الجيش في الأول من ديسمبر على ملعب برج العرب بنصف النهائي.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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