شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود الزمالك أمام نادي مصر.. وجنش في حراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن البرتغالي جايمي باتشيك، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.

ويضم التشكيل..

محمود جنش في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع

إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وامام عاشور في خط الوسط.

كاسونجو كاسونجو في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد ومصطفى محمد . الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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