شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يدرس التقدم باستضافة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة عام 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة دراسة طلب التقدم لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة المزمع إقامته فى صيف 2021.

وخلال اجتماع مجلس الادارة المقام فى الوقت الحالى بمقر الاتحاد المصرى لكرة السلة، استقر مجلس الإدارة على دراسة الملف الخاص بطلب التقدم باستضافة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما المقرر إقامتها فى صيف عام 2021.

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت لمنتخب الرجال فى الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر فى مدينة الاسكندرية.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة ضم أحمد عبد المطلب مدرب فريق سموحة، إلى الجهاز الفنى لمنتخب سيدات كرة السلة، بقيادة إيهاب الألفى، خلال الفترة المقبلة، على أن يكون جزءًا من الجهاز فى الاستعدادات المقبلة .

من جانبه قال عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اللعبة أن انضمام عبد المطب جاء على سبيل المعايشة مع الجهاز الفني، والاستفادة من خبراتهم، على أن يتم إعداده كأحد الكوادر المميزة فى المجال التدريبى لكرة السلة، والاستعانة به الفترة المقبلة فى الأجهزة الفنية .

على مستوى منتخب الرجال فتقرر أن يتم خوض مباراتين وديتين مع منتخب تم تكوينه من اللاعبين المستبعدين من معسكر وتجمع المنتخب الأول، لحل أزمة المباريات الودية والمعسكرات الخارجية فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى بالإسكندرية.

وقال عمرو مصيلحى رئيس اللجنة، إنه تم تفقد صالة الشاطبى التى من المقرر أن تستضيف البطولة، والاستقرار على تكوين منتخب من اللاعبين الذين تم استبعادهم من صفوف المنتخب.