شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يمدد استعارة ناصر منسى من بيراميدز موسما جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى طلائع الجيش فى تمديد استعارة ناصر منسى مهاجم بيراميدز والمنتخب الأوليمبى لمدة موسما جديدا، حيث وقع اللاعب على العقد الجديد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأحمد يحيى وكل أعمال اللاعب ناصر منسى صاحب الـ23 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الداخلية فى صيف 2018,

ولعب ناصر منسى خلال الموسم الماضى معارا إلى طلائع الجيش، وشارك فى 23 مباراة سجل خلالها ستة أهداف بقدمه اليمنى و17 محاولة على المرمى من إجمالى 42 وصنع هدفين بجانب 25 فرصة محققة للتسجيل.

أنهى الجهاز الإدارى لطلائع الجيش الاتفاق مع نظرائهم فى غزل المحلة لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى الخامسة عصر 25 نوفمبر الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى حيث يخوض الطلائع ودية مع الاسماعيلى فى نفس اليوم ولكن فى الثالثة عصراً، ومن المقرر أن يدفع طارق العشرى المدير الفنى للطلائع بتشكيلين مختلفين للمباراتين فى إطار تجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة، وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

عقد طارق العشرى جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات.