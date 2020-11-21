شكرا لقرائتكم اتحاد شمال أفريقيا يطلب من الخماسية ترشيح طاقم حكام للمشاركة فى البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم، خطابا من اتحاد شمال أفريقيا يفيد بترشيح الكاف لطاقم حكام مصرى دولى للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة شمال افريقيا للشباب المقرر إقامتها فى تونس الشهر المقبل وتعد فى الوقت ذاته مؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب. ويتكون الطاقم الدولى من : أحمد الغندور ويوسف البساطى وأحمد توفيق طلب ويارا عاطف.

من ناحية أخرى، اختارت لجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، الحكم المساعد يارا عاطف من مصر للمشاركة فى إدارة مباريات كاس العالم 2023 المقرر إقامته فى نيوزيلندا واستراليا. واعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 .

وجاءت القائمة على على النحو التالي:



أولا: حكام الساحة محمود البنا، أمين عمر، أحمد الغندور، إبراهيم نور الدين جهاد جريشة، محمد معروف، محمد عادل .

ثانيا: المساعدون محمود أبو الرجال، أحمد حسام الدين، تحسين أبو السادات، سمير جمال، يوسف وحيد البساطي، أحمد توفيق طلب، هانى عبد الفتاح.

ثالثا: حكام الفيديو محمود أبو الرجال، محمود عاشور، محمد الصباحى، طارق مجدي، محمود الدسوقى، محمود بسيونى، وائل فرحان صبحى العمراوي، نادر قمر الدولة.

رابعا: حكام الساحة (سيدات) شاهندا المغربى نورا سمير .

خامسا: مساعدات الحكام منى عطالله يارا عاطف هنادى حسن جمالات أحمد.

سادسا: حكام الصالات محمد حسن طارق سامى محمد حسن سلامة محمد سيد بكر .

سابعا: حكام الكرة الشاطئية هانى العراقى أحمد نوفل محمد أبو خاطر محمد عبد المجيد.