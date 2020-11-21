شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موعد الإعلان عن قائمة نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني على موعد إعلان قائمة المارد الأحمر التي ستعسكر غداً الأحد استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي القرن.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ارتفعت حالة الشغف بسببها في الشارع المصري والعربي نتيجة مواجهة ندية مواجهات القطبين تاريخياً.

وسيتم اعلان قائمة الفريق فور إعلان نتيجة مسحة كورونا التي ستجرى للفريق الكروي الأول بالنادي الليلة والتي سيتم الكشف عنها غداً قبل التدريبات الجماعية للمارد الأحمر قبل الدخول في المعسكر المغلق وذلك عقب الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول اللاعبين المستبعدين وعلى رأسهم عمرو السولية ومحمد هاني، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا، وعلي معلول، للخضوع الى مسحة كورونا مع الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق.

وقرر النادي الأهلي خضوع لاعبيه لمسحة كورونا مساء السبت بمقر الجزيرة عقب عودة الفريق من الإسكندرية مباشرة على أن يتواجد الخماسي بمقر الجزيرة أيضاً وفي صباح اليوم التالي الأحد ووفقاً لنتائج العينات التي سيتم أخذها سيعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الجديدة لموعد المباراة على أن يستبعد اللاعبين الذين تثبت اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 1، وذلك في 12 مواجهة، سجل خلالها 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.

سبق وأن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.