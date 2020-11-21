شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: تراجع مستوى بدلاء الأهلي ليس له علاقة بنهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، اللاعبين البدلاء في مباراة الأ÷لي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر قائلا: "الحقيقة البدلاء اللي لعبوا النهاردة مستواهم أقل بكتير من الفريق الأساسي".

وأضاف طه إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس2، عقب لقاء الأهلي وابوقير للأسمدة: "أى مدرب مكان موسيماني كان سيحتار في التشكيل، لأن رباعي المقدمة مستواهم تراجع كثيرا رغم أنهم خارج حسابات التشكيل الأساسي في نهائي إفريقيا".

ورفض إسماعيل ربط تراجع أداء البدلاء في مباراة أبو قير للأسمدة بالخوف من مباراة النهائي الأفريقي، موضحا أن أدائهم غلب عليه العشوائية.

وصعد فريق الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.