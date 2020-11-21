شكرا لقرائتكم هل يغيب محمد أوناجم عن نهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالث فى مشواره؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المغربي محمد أوناجم من حسابات الفريق عقب إصابة اللاعب في عمليات الإحماء الخاصة بالمباراة التي ستجمعه ونادي مصر في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. وتأتي إصابة اللاعب لتهدد باستبعاده من قائمة الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا قبل أيام قليلة من مباراة نهائي القرن ليواصل اللاعب سلسلة سوء الحظ للمرة الثالثة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. واستبعد محمد أوناجم من تشكيلة الوداد المغربي قبل مباراتي النهائي في دوري أبطال أفريقيا موسمي 2017 و2019 لتصبح المباراة القادمة هي ثالث نهائي قد يستبعد منه اللاعب في دوري أبطال أفريقيا.

وقام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، باجراء تغيير فى التشكيل الاساسى بالدفع بمصطفى محمد بدلا من أوناجم بعد مغادرة الأخير للاحماء أمام نادى مصر، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك بعد استبعاد أوناجم كالتالى: محمد عواد، طارق حامد، أحمد زيزو، أسامة فيصل، محمد عبد السلام، سيف جعفر، كريم بامبو، محمد حسام بيسو، حاتم سكر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.