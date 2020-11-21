شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: لا بد من ثبات لاعبى الزمالك فى وسط الملعب وعدم الاندفاع هجوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق نتمنى ألا نرى الفارق الكبير بين تشكيل الزمالك اليوم والتكشيلة الاساسية ولا بد من احترام المنافس ولا بد من اللعب بجدية.

وأضاف فى الأستوديو التحليلي لقناة الزمالك الخاص بمباراة الزمالك ونادى مصر فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، جميع لاعبى الزمالك محترفين ويعرفون جيدا صعوبة المنافسة ، مؤكدا أن اليوم فرصة جيدة لجميع اللاعبين غير الاساسين لاثبات أنفسهم .

وواصل عبد الحليم مسابقة كاس مصر معترف بها وهى أقدم المسابقات فى مصر، مضيفا الزمالك يفكر فى مباراة الاهلى فى نهائى افريقيا وباتشيكو وضع اللاعبين الاساسين للاطمئنان عليهم قبل نهائى االقرن وعلى رأسهم يوسف أوباما وشيكابالا .

وتابع تشكيل الزمالك هجومى وسيضغط من بداية المباراة بسداسي هجومى مما قد يتسبب فى ثغرات خلف المدافعين مضيفا أن تغير 15 لاعبا فى فريق نادى مصر يسهل مهمة الزمالك لان اعداد فريق مصر غير جيد.

وأستكمل على لاعب الزمالك الثبات فى وسط الملعب وعدم الاندفاع هجومى وعلى لاعبى الابيض الضغط مبكرا على حامل الكرة