شكرا لقرائتكم حمادة عبداللطيف: اللعب الجماعى والضغط العالى سلاح الزمالك للفوز على مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق أنه لا بد ان يقوم الزمالك بانهاء المباراة مبكرا من خلال التسجيل مبكرا.

وأضاف فى الأستوديو التحليلي لقناة الزمالك الخاص بمباراة الزمالك ونادى مصر فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، فريق مصر صعب وتعادل مع الزمالك فى مباراتى الدوري العام .

وواصل باتشيكو يفكر فى عدم الاحتياج للاعبين الاساسين مع الفوز باللقاء ، مضيفا المركز الافضل لشيكابالا هو رقم 10 فى الملعب لان الزمالك لم يستفيد به فى مركز الجناح الايمن المهاجم وقدرات شيكا البدنية أل بكثير لكبر سنه

وأكد على ضرورة أن يسجل الزمالك هدف مبكر لانهاء المباراة ويسهل مهمة الابيض، مضيفا أنه على الزمالك الضغط العالى مبكرا لاحراز اهداف فى أول ربع ساعة

وتابع خروج محمد أوناجم سضبط تشكيل الزمالك باستغلال أوباما ووشيكابالا فى صناعة اللعب والجناح الايمن، مضيفا اللعب الجماعى والضغط العالى سلاح الزمالك للفوز على مصر

وأتم جميع لاعبى الزمالك يتمتعون بخبرات دولية وكبيرة ولا بد من ادخار النجوم مثل طار حامد وزيزو لنهائى القرن