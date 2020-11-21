شكرا لقرائتكم ناصر عباس: ركلة جزاء بين الحكم والـVAR الأبرز فى لقاء الأهلى وأبو قير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى * أبو قير للأسمدة

المسابقة : الدور ربع النهائى من كأس مصر

الملعب : إستاد برج العرب

نتيجة المباراة : هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم المباراة : محمد سلامة

المساعد الأول : محمد العزازى

المساعد الثانى : أحمد شاهين

الحكم الرابع : مجدى خاطر

حكام الVAR : وائل فرحان، محمد الجلاوى

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمد سلامة

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة متوسطة الصعوبة نجح طاقم التحكيم ككل فى عبور المباراة والخروج منها بأقل الأخطاء وكانت سمة المباراة هى التعاون الفعال بين حكم المباراة وغرفة ال VAR وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 22 تلعب الكرة داخل منطقة جزاء أبو قير ويشترك فى اللعب الكثير من لاعبى الأهلى وابو قير وتنتهى اللعبة باحتساب خطأ لصالح حارس ابو قير ولكن يستدعى ال VAR الحكم من أجل عمل مراجعة على اللعبة ويتضح من لقطات الفيديو وجود لمسة يد على لاعب أبو قير فى لقطة اشتراكه مع لاعب الأهلى أليو بادجى، يد اللاعب فى وضع غير طبيعى وفوق مستوى الكتف عند لحظة التلامس وقرار صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلى وتدخل رائع من ال VAR.

الحالة الثانية: الهدف الاول لصالح فريق ابو قير فى الدقيقة 40 وتمركز ممتاز للمساعد الثانى مكنه من اتخاذ القرار الصحيح باستمرار اللعب نظرا لوجود مهاجم ابو قير فى موقع onside وال VAR يراجع اللعبة ويقر بصحة القرار وبالتالى قرار صحيح باحتساب الهدف.

عنصر اللياقة البدنية : لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس باستثناء الدقيقة الأولى من المباراة عندنا اصطدمت الكرة به.

العقوبات الانضباطية: أنذر سلامة كلا من لاعب ابو قير للأسمدة ٱبراهيم ريعو ولاعبا الأهلى ابراهيم مانجا ووليد سليمان فى الدقائق 19, 46, 53 لتعطيل الهجوم الواعد ومن ثم يتلقى لاعب أبو قير إبراهيم ريعو كارت اصفر آخر وبطاقة حمراء فى الدقيقة 22 فى لقطة احتساب ركلة جزاء الأهلى وفى الدقيقة 89 إنذار للاعب أبو قير محمود الملك وذلك للتهور ضد مروان محسن.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : أشار على حالات التسلل فى الدقيقة 54 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 32، 56

المساعد الثانى : إشارة رائعة باستمرار اللعب فى الدقيقة 40 فى لقطة الهدف الأول لأبو قير وأيضا فى لقطة انفراد أليو بادجى بالمرمى فى الدقيقة 64 وأشار على حالات التسلل فى الدقائق 46 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 44, 76.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الVAR: تدخل ممتاز فى لقطة احتساب ركلة الجزاء لصالح الأهلى فى الدقيقة 22.