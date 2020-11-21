شكرا لقرائتكم طارق يحيى: بطولة الكأس بالنسبة للزمالك لا تقل عن الدورى العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيي نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، إن مباراة فريقه الزمالك أمام نادى مصر فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، مهمة وصعبة جدا فى مشوار الابيض للحفاظ على البطولة كونه حامل اللقب.

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لقناة الزمالك الخاص بمباراة الزمالك ونادى مصر فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، بطولة الكأس بالنسبة للزمالك لاتقل عن الدورى العام فهى بطولة هامة جدا تمكنه من اللعب فى السوبر المصري.

وواصل يحيي حديثه ائلا البرتغالي باتشيكو يفكر فى حصد النقاط الثلاث والفوز بالمباراة لمواصلة المشوار ، مؤكدا ان الزمالك فاز فى 18 مباراة وخسر 3 مرات وتعادل مباراة واحدة تحت صفارة محمود عاشور الذى ادار 5 مواجهات للزمالك فى الكأس فاز فى 4 منها وتلقى هزيمة واحدة.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، التشكيل الأساسى لمواجهة نادى مصر، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، وشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات فى عدد من المراكز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وأوناجم.

خط الهجوم: كاسونجو.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.