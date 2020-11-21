شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الزمالك ضد نادي مصر في الكأس.. هدف ملغي للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك

24: الزمالك يستحوذ على الكرة بالكامل في أنحاء الملعب.

22: شيكابالا يصنع هجمة يحولها أوباما لعرضية يلتقطها حارس نادي مصر.

20: حارس نادي مصر يتلقى كرة من طولية امام عاشور لأوباما.

18: ركنية للزمالك يحولها امام عاشور لخارج الملعب.

14: تسلل على المهاجم رضا الويشي من الجبهة اليسرى.

11: الفار يستدعي محمود عاشور والحكم يصر على احتساب هدف كاسونجو تسلل.

07: كاسونجو يقع في التسلل ويهدر فرصة الهدف الأول.

06: رمية تماس على عبد الله جمعه واللاعب يطالب بخطأ.

قام الجهاز الإدارى لنادى مصر، بتسليم "سكور شيت" المباراة إلى وسائل الإعلام بالمسمى الجديد للنادى وهو نادى زد بدلا من نادى مصر، وأعلن الجهاز الفني لنادى مصر بقيادة أسامة نبيه، التشكيل الأساسى لمواجهة الزمالك، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.



التشكيل الرسمي للمباراة

04: كاسونجو يفتح مساحة بمنطقة جزاء نادي مصر ويسدد في يد الحارس.

02: عرضية رائعة من عبد الله جمعة يلتقطها بعيدا شيكابالا يمررها والدفاع يشتت.

01: اصابة إمام عاشور في الدقيقة الأولى من المباراة.

إنطلاق المباراة



قام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، باجراء تغيير فى التشكيل الاساسى بالدفع بمصطفى محمد بدلا من أوناجم بعد مغادرة الأخير للاحماء أمام نادى مصر، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك بعد استبعاد أوناجم كالتالى: محمد عواد، طارق حامد، أحمد زيزو، أسامة فيصل، محمد عبد السلام، سيف جعفر، كريم بامبو، محمد حسام بيسو، حاتم سكر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

يقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمواجهة الزمالك ضد نادي مصر في كأس مصر، حيث يدخل الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على اللقب المحلى، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحلم أبناء ميت عقبة بالفوز بها والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

موعد مباراة الزمالك

ويستعرض "الخليج 365" أبرز معلومات عن مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم..





موعد مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم

تُقام مباراة الزمالك ونادي مصر فى الثامنة من مساء اليوم السبت.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونادي مصر اليوم

تُذاع مباراة الزمالك ونادى مصر اليوم عبر قناة أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد نادي مصر

استقر باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على الدفع بيوسف أوباما، امام نادي مصر فى كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك

وينتظر أن يخوض الزمالك مواجهة نادي مصر بتشكيل يضم كلاً من: محمد ابوجبل، احمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعه، طارق حامد، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، أوباما، شيكابالا، مصطفي محمد.

- مشوار الزمالك فى كأس مصر قبل مواجهة نادي مصر

استهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.





- مشوار نادي مصر فى الكأس قبل مواجهة الزمالك

فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.





- تاريخ مواجهات الزمالك ونادي مصر قبل مباراة اليوم

فيما لم ينجح الزمالك فى تحقيق أى فوز من قبل على نادى مصر، حيث تقابل الفريقين فى مباراتين بالدورى الممتاز الموسم المنقضى، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما تعادلا مُجددًا فى الدور الثانى سلبيًا.

موعد مباراة الزمالك