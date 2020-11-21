شكرا لقرائتكم باتشيكو يحتفظ بطارق حامد وزيزو ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بوضع عدد من العناصر الأساسية على مقاعد بدلاء الفريق أمام نادى مصر، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية.

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك كالتالى: محمد عواد، طارق حامد، أحمد زيزو، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، سيف جعفر، كريم بامبو، محمد حسام بيسو، حاتم سكر، مع استبعاد كلا من أسامة فيصل وأبو جبل ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وأوناجم.

خط الهجوم: كاسونجو.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.