شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: كان لدى فريقنا رهبة.. ونبارك للأهلي على التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بارك أحمد الكاس المدير الفني لنادي أبو قير للأسمدة، للنادي الأهلي بالفوز والتأهل لنصف نهائي كأس مصر ومواجهة الاتحاد السكندري في الدور المقبل.

وأضاف الكاس في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس2، عقب لقاء الأهلي وابوقير للأسمدة: "الأهلي بالأساسيين أو البدلاء هو فريق كبير يرهب أى منافس، أشكر لاعبي أبو قير على الأداء رغم الخسارة والخروج من مسابقة الكأس".

وتابع الكاس: "إحنا بنتكلم عن أخلاقيات كرة القدم، الأهلي استحق الفوز ودورنا أن نبارك له ونهنئه على التأهل، كان هناك رهبة لدى لاعبي أبو قير حاولنا تخفيفها قدر المستطاع لكنه ظهرت على أول دقائق المباراة".

صعد فريق الاهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

سجل ثنائية الاهلي وليد سليمان ، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير ، وبذلك يلتقي الاهلي مع الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.