شكرا لقرائتكم الأهلى يتخطى أبوقير للأسمدة بثنائية ويضرب موعدا مع الاتحاد بنصف نهائى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد فريق الأهلى للدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بالفوز على أبوقير بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت،بإستاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.

سجل ثنائية الأهلى وليد سليمان، فيما سجل كيرفا لا هدف أبوقير، وبذلك يلتقى الأهلى مع الإتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة، كلاً من :محمد الشناوي. _رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجى، ويجلس على دكة البدلاء، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هانى السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفى الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.

بدأ الأهلى المبارا بنشاط ملحوظ وحاول زيارة شباك فريق أبو قير لكن الأخير أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأهلى وأبرزها الشيخ وجيرالدو وبادجى إلى أن سجل وليد سليمان هدف الأهلى الاول فى الدقيقة 15 بعدما سدد كرة أرتدت له بيسراه فى شباك أبوقير، وأشهر محمد سلامة حكم اللقاء بطاقة صفراء لإبراهيم ريعو لاعب أبو قير فى الدقيقة 19 بعدما أعاق الكرة بيده ومنع هجمة لأحمد الشيخ.

كاد جيرالدو يسجل هدف ثانى فى الدقيقة 20 بعدما سدد كرة قوية تألق محمود الملك وأنقذها من مرمى أبوقير، وتوقف اللعب بعد فرصة جيرالدو بعدما لمست الكرة يد إبراهيم ريعو مدافع أبوقير فى منطقة جزاء فريقه ولجأ محمد سلامة لتقنية الفيديو بعدها إحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلى مع طرد إبراهيم ريعو بعدما لمست الكرة "يده" فى منطقة جزاء فريقه وسجل وليد سليمان الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 25.

واصل الأهلى سيطرته على اللقاء بشكل تام مع فرص ضائعة من بادجى وجيرالدو ووليد سليمان ووسط الهجمات المتواصلة للأهلى سجل أبوقير هدفه الأول عن طريق كيرفا لا فى الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة عرضية من هانى السيد أودعها فى شباك الشناوى وسط مراقبة دفاع الاهلى، وأستمرت السيطرة للأهلى رغم كفاح أبوقير إلى أن انتهى الشوط الاول بتقدم الأهلى بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى بحماس لتعويض التراجع فى المستوى الذى أنهى به الشوط الأول، ونال أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلى الصاعد بطاقة صفراء للخشونة، قبل أن يتراجع أداء الأهلى بشكل واضح بشكل يسمح لأبوقير بالتجرأ على مرمى الشناوي.

وأشهر محمد صلامة بطاقة صفراء لوليد سليمان بسبب الخشونة فى الدقيقة 53، وحاول الأهلى العودة للمباراة ودفع موسيمانى بمحمد مجدى قفشىة بدلاً من أحمد نبيل كوكا.

وأهدر بادجى فرصة مُحققة للتسجيل بعدما تسلّم كرة جيدة من قفشة لكن بادجى أساء التصرف فى الكرة وسددها فى جسد حارس أبوقير،وعاد قفشة ورواغ دفاع أبوقير وسدد كرة قوية لكن الحارس تصدى لها .

من جديد يُهدر بادجى فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلى بعدما تلقى تمريرة رائعة من رامى ربيعة لكنه سددها بعيداً عن الشباك،

وخرج أحمد الشيخ وشارك حسين الشحات، كما شارك ديانج بدلاً من وليد سليمان 70، وتسببت التغييرات فى نشاط ملحوظ للأهلى لكن دون جدوى.

وخرج بادجى فى الدقيقة82 وشارك مروان محسن بدلاً منه،وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الأهلى وصعود لنصف هنائى الكأس.